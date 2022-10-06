Какой хит Губин «украл» у американцев: совпадение отрицать нельзя

За годы карьеры Андрей Губин успел выпустить десятки хитов, многие из которых поклонники слушают до сих пор. Одной из таких композиций стала песня «Ночь», вышедшая в 1995 году. Однако, как оказалось, музыкант не был автором этой песни.

Источником вдохновения для артиста стала американская группа Earth, Wind & Fire. Музыканты, исполняющие фанк, прославились во всем мире, однако в России 90-х были не так широко известны. И именно их композицию Fantasy, представленную в 1977 году, Губин взял за основу своей песни. Артист практически полностью скопировал припев у заокеанских коллег. Даже при поверхностном прослушивании можно заметить повторяющиеся аккорды.

Сам Губин никак не комментировал свой плагиат. Артист в последнее время ведет затворнический образ жизни и практически не общается с прессой из-за своих проблем со здоровьем.