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Какой генофонд: как выглядит дочь поэта Роберта Рождественского (фото)

18 апреля 2023 20:00
Какой генофонд: как выглядит дочь поэта Роберта Рождественского (фото)

Публика никогда не скупится на комплименты в ее адрес.

Впервые Роберт Рождественский и его супруга Алла Киреева стали родителями в 1957 году. Тогда на свет появилась их дочь Екатерина, которая решила не изменять семейной традиции при выборе профессии.

Так, наследница знаменитого поэта и критика занялась журналистикой. Екатерина долгие годы работала во многих российских изданиях и стала автором нескольких книг. Помимо этого, она занимается репортажной и студийной фотографий, а ее обложки украшают российский глянец.

Какой генофонд: как выглядит дочь поэта Роберта Рождественского (фото)

Рождественская не стесняется рассказывать о своей жизни в блогах. На страницу знаменитости подписано уже свыше 205 тысяч человек, и ее поклонники никогда не скупятся на комплименты. По их мнению, знаменитость отличается не только талантом, но и эффектной внешностью, покоряя публику с первого взгляда.

«Какая вы красивая», «Очень хорошо выглядите», — считают пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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