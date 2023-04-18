Какой генофонд: как выглядит дочь поэта Роберта Рождественского (фото)

Публика никогда не скупится на комплименты в ее адрес.

Впервые Роберт Рождественский и его супруга Алла Киреева стали родителями в 1957 году. Тогда на свет появилась их дочь Екатерина, которая решила не изменять семейной традиции при выборе профессии.

Так, наследница знаменитого поэта и критика занялась журналистикой. Екатерина долгие годы работала во многих российских изданиях и стала автором нескольких книг. Помимо этого, она занимается репортажной и студийной фотографий, а ее обложки украшают российский глянец.

Рождественская не стесняется рассказывать о своей жизни в блогах. На страницу знаменитости подписано уже свыше 205 тысяч человек, и ее поклонники никогда не скупятся на комплименты. По их мнению, знаменитость отличается не только талантом, но и эффектной внешностью, покоряя публику с первого взгляда.