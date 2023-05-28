Какой единственный мультфильм озвучил Никулин: название несказанно удивит
Любители советской анимации и в наши дни ценят эту ленту очень высоко.
Советские актеры регулярно дарили свои голоса персонажам любимых мультфильмов. Уже невозможно, например, представить себе Винни-Пуха, который говорит голосом не Евгения Леонова, а кого-то другого, или Волка, которого озвучивает не Анатолий Папанов.
А вот знаменитый артист Юрий Никулин за всю свою карьеру озвучил единственный мультфильм. Вместе с Олегом Табаковым он принял участие в съемках анимационной ленты «Бобик в гостях у Барбоса», где ему досталась роль Бобика. Любопытно, что до этого Никулин лишь раз снимался с озвучившим Барбоса Табаковым — за 15 лет до этого они оба сыграли в фильме «Молодо-зелено».
Зрители до сих пор очень любят этот вышедший в 1977 году мультфильм, прекрасно знают они песни и фразы из него. «Когда Барбос хвастает, что деда веником гоняет, то Бобик голосом Юрия Никулина говорит: „Это правильно“. И столько в голосе грусти и вековой мудрости», — отмечают фанаты.
по секрету скажу - советского Винни Пуха озвучивал Евгений Леонов! только никому не говорите пожалуйста..
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