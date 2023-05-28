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Какой единственный мультфильм озвучил Никулин: название несказанно удивит

28 мая 2023 19:45
Какой единственный мультфильм озвучил Никулин: название несказанно удивит

Любители советской анимации и в наши дни ценят эту ленту очень высоко.

Советские актеры регулярно дарили свои голоса персонажам любимых мультфильмов. Уже невозможно, например, представить себе Винни-Пуха, который говорит голосом не Евгения Леонова, а кого-то другого, или Волка, которого озвучивает не Анатолий Папанов.

А вот знаменитый артист Юрий Никулин за всю свою карьеру озвучил единственный мультфильм. Вместе с Олегом Табаковым он принял участие в съемках анимационной ленты «Бобик в гостях у Барбоса», где ему досталась роль Бобика. Любопытно, что до этого Никулин лишь раз снимался с озвучившим Барбоса Табаковым — за 15 лет до этого они оба сыграли в фильме «Молодо-зелено».

Какой единственный мультфильм озвучил Никулин: название несказанно удивит

Зрители до сих пор очень любят этот вышедший в 1977 году мультфильм, прекрасно знают они песни и фразы из него. «Когда Барбос хвастает, что деда веником гоняет, то Бобик голосом Юрия Никулина говорит: „Это правильно“. И столько в голосе грусти и вековой мудрости», — отмечают фанаты.

Фото: Globallookpress.com, кадр из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса», 1977
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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3 комментария
Комментарии
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Всеволод Куканов 29 мая 2023, 10:42
и чего?.. никто этого десятилетиями не знал что ли и очень удивился???
по секрету скажу - советского Винни Пуха озвучивал Евгений Леонов! только никому не говорите пожалуйста..
29 мая 2023, 10:42 Ответить
Ирина Олейник 29 мая 2023, 12:42
в ответ на сообщение Всеволод Куканов от 29 мая 2023, 10:42
А волка из Ну,погоди- Папанов, левретку в мультике про мушкетеров-Муравьева, " д'Артаньяна-Караченцев. И никто этого не скрывал, все написано в титрах.
29 мая 2023, 12:42 Ответить
Надежда Щеголева 29 мая 2023, 14:20
И что тут удивительного?
29 мая 2023, 14:20 Ответить
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