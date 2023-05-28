Какой единственный мультфильм озвучил Никулин: название несказанно удивит

Советские актеры регулярно дарили свои голоса персонажам любимых мультфильмов. Уже невозможно, например, представить себе Винни-Пуха, который говорит голосом не Евгения Леонова, а кого-то другого, или Волка, которого озвучивает не Анатолий Папанов.

А вот знаменитый артист Юрий Никулин за всю свою карьеру озвучил единственный мультфильм. Вместе с Олегом Табаковым он принял участие в съемках анимационной ленты «Бобик в гостях у Барбоса», где ему досталась роль Бобика. Любопытно, что до этого Никулин лишь раз снимался с озвучившим Барбоса Табаковым — за 15 лет до этого они оба сыграли в фильме «Молодо-зелено».

Зрители до сих пор очень любят этот вышедший в 1977 году мультфильм, прекрасно знают они песни и фразы из него. «Когда Барбос хвастает, что деда веником гоняет, то Бобик голосом Юрия Никулина говорит: „Это правильно“. И столько в голосе грусти и вековой мудрости», — отмечают фанаты.