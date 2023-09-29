Какой брутальный мужчина: только взгляните на старшего сына Красной Шапочки

Фильмографию Яны Поплавской нельзя назвать обширной. В детстве актриса снялась в сказке «Про Красную Шапочку». За плечами знаменитости есть и другие успешные картины «Васса», «Узник замка Иф», а также «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Однако трудно не признать, что артистка явно предпочла семью карьере.

25 лет Поплавская была замужем за кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом, пока пара не развелась в 2011 году. У бывших супругов двое взрослых детей — сыновья Клим и Никита. Старший отпрыск актрисы также выбрал сферу кино. Одно время Клим работал режиссером и клипмейкером.

Личная жизнь мужчины полна неожиданных поворотов. Звездный наследник был женат на девушке по имени Евгения. Но после развода чувства не угасли, и пара сыграла свадьбу вновь. В 2020-м сын осчастливил Яну Поплавскую внучкой Иларией. Поклонники семьи считают Клима порядочным человеком и красавцем-мужчиной.