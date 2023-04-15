Какой брутальный мужчина: только гляньте, как выглядел Юрий из «Сватов» в молодости

Телесериал «Сваты» стал одним из самых теплых и семейных во многих домах по всему миру. Наверняка каждый из вас приходил домой после работы, включал телевизор и наслаждался игрой любимых актеров. Но знали ли вы про тяжелую судьбу одного из любимых актеров — Юрия Анатольевича в «Сватах» и Анатолия Васильева в жизни?

За всю свою жизнь он многого натерпелся. Первый брак с Татьяной Васильевой не увенчался успехом и закончился для актера плачевно. Однако личное счастье он все-таки отыскал. Но давайте поговорим о том, что Анатолий Васильев в свои лучшие годы выглядел как мужчина мечты.

Отыскав его фотографии времен молодости, любая женщина испытает шок. Брутальный мужчина, томный взгляд, сильные руки. Он был с самого начала любимцем многих девушек мира. С возрастом он стал терять свою изюминку и превратился в обычного пожилого человека. Но стало ли это для него проблемой? Абсолютно нет!

На данный момент Анатолий Васильев остается любимчиком среди молодого и старого поколения. Несколько лет назад актеру пришлось перенести инфаркт, что значительно пошатнуло его здоровье. Сейчас он находится в добром здравии, играет в театре и наслаждается жизнью.