Каково Миддлтон? Одну странность на фото принцессы Шарлотты уже не скрыть

Принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, появилась на свет в мае 2015 года. С ранних лет девочка растет под пристальным вниманием публики, но ее недавние снимки всполошили поклонников королевской семьи.

Как отметили внимательные пользователи Сети, Шарлотта растет точной копией своей прабабушки Елизаветы II. У них глубокие голубые глаза и даже сходится изгиб линии бровей. Цвет волос также практически одинаковый: в молодости королева была темно-русой.

Схожесть распространяется и на поведение двух представительниц королевской семьи. Шарлотта, как и ее прославленная родственница, тоже большая любительница животных.

При этом на свою мать Шарлотта совсем не похожа. Поклонники в шутку отмечают, что подобное совпадение должно расстраивать Кейт Миддлтон, ведь ни один ребенок не унаследовал внешнего сходства с ней.