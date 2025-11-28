Меню
«Какого черта?»: Тарантино в полном замешательстве — у этой франшизы уже 6 фильмов, но все это наглая копия чужой истории

28 ноября 2025 17:38
Миллиарды зарабатываются, а до суда дело не дошло.

Квентин Тарантино не раз позволял себе резкие заявления, но на этот раз его раздражение звучит почти как личная обида. Режиссер обвинил «Голодные игры» в том, что напрямую копируют японскую «Королевскую битву». По поводу франшизы, которая уже разрослась до 6 фильмов, он выдал целую пламенную речь.

Режиссер не понимает, как писательница Сьюзан Коллинз избежала суда и почему ее произведение повсеместно называют оригинальным, когда «Королевская битва» уже существовала не первый год.

Его возмущение многие разделяют

Тарантино давно восхищается японским фильмом, называл его лучшим за 20 лет, и сам был готов заняться экранизацией книги. Он видит, что у этих двух историй слишком много общих точек. Сюжет строится на антиутопии, где есть один Великий Диктатор, а подростков заставляют участвовать в смертельной игре.

Они просто украли эту чертову книгу. Тупые книжные критики не собираются смотреть японский фильм под названием "Королевская битва", поэтому тупые книжные критики никогда не указывали ей на это.

Оба мира существуют из-за жестоких правил, закрепленных тоталитарной властью. И в обоих случаях борьба разворачивается не только за жизнь, но и за собственную человечность, которую система пытается выжечь подчистую. Тут возникает вечный вопрос: где проходит граница между вдохновением и заимствованием.

Как только кинокритики увидели фильм, они сказали: "Какого черта? Это просто "Королевская битва", только для взрослых! возмущается режиссер.

Сьюзан Коллинз на обвинения всегда отвечала одинаково. Говорит, что никогда не слышала ни о романе Таками, ни о японской экранизации до того момента, как сдала свою рукопись.

Для нее идея выросла из новостных сюжетов, где кадры войн и реалити-шоу перемешивались и превращались в единую массу. Она не связывала «Голодные игры» с конкретными произведениями, это больше про дух времени, где телевидение легко превращает человеческую боль в зрелище.

Истина, как обычно, где-то посередине. Параллели слишком явные, чтобы их игнорировать, и слишком универсальные, чтобы говорить о прямом копировании. Две истории выросли в одном культурном поле, где тема подростков, брошенных в жестокую систему, уже витала в воздухе.

Но раздражение Тарантино можно понять. Он увидел, как любимый фильм остался в тени огромной франшизы, а миллионы людей узнали идею совсем в другой упаковке.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Королевская битва» (2000 г.)
Валерия Белашкова
