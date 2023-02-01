Какое ты магическое существо во вселенной «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Фантастические твари и с какими знаками зодиака у них много общего.

Вселенная, придуманная Джоан Роулинг, населена забавными, милыми, опасными волшебными существами - такими разными, прямо как знаки зодиака. Найдите свой знак и узнайте, каким фантастическим созданием вы были бы в поттериане.

Овен - гиппогриф

Величественный гиппогриф - создание не только красивое, но еще и опасное. В этом с ним схож Овен - харизматичный и притягательный, но в то же время резкий и импульсивный.

Телец - мозгошмыг

Полумна Лавгуд верила в существование мозгошмыгов - невидимых существ, способных вызывать размягчение мозга.

Телец же своей упертостью способен вынести мозг всем окружающим.

Близнецы - вейла

Близнецы в хорошем и плохом настроении - совершенно разные люди. Прямо как вейлы, которые кажутся прелестными женщинами, но в гневе обращаются в гарпий.

Рак - единорог

Единороги - создания миролюбивые, но при необходимости могут за себя постоять. Раки тоже сама доброта, но как только кто-то покусится на святое, могут и клешни в ход пустить.

Лев - зову

Лев приводит окружающих в ужас, но в душе он - милый и ласковый, как котенок, главное найти к нему подход.

Как и к зову, который приходит в восторг от звуков специальной погремушки.

Дева - василиск

Министерство магии относит василисков к категории “Не поддается приручению”. Вот и Деву невозможно перевоспитать под себя - с ее особенностями характера остается только смириться.

Весы - венгерская хвосторога

Уроженцы воздушного знака - люди крайне осторожные, у них всегда в запасе несколько планов. Как у венгерской хвостороги - сразу два оружия, чтобы уж точно избежать опасности.

Скорпион - мантикора

Скорпиону, как и мантикоре, лучше дорогу не переходить, чтобы не подвергаться опасности. И тот, и другой может ужалить так, что мало точно не покажется.

Стрелец - кентавр

Кентавры - очень гордые создания, которые вечно пытаются доказать свое превосходство. Вот и Стрелец совершает все новые и новые безумства, чтобы все поняли наконец, кто тут самый крутой.

Козерог - нюхлер

Кто еще в гороскопе питает такую большую слабость к золоту и богатству, как не Козерог? У него много общего с нюхлером - любителем набивать свой кармашек ценностями.

Водолей - феникс

Феникс - создание мирное и в то же время могущественное.

Он схож с Водолеем, обладающим огромным потенциалом и при этом любящим уединение.

Рыбы - пикси

У Рыб много общего с шаловливыми пикси - этот водный знак обожает всевозможные шутки и розыгрыши, правда, смеется над ними он всегда один.