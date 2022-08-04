«Какое-то стадо»: молодая жена Петросяна обрушилась на россиян

Татьяна Брухунова раскритиковала поклонников, пишущих ей в социальных сетях. Как оказалось, она не рада своей популярности.

По словам супруги Петросяна, она часто сталкивается со своими фанатами на улицах столицы, а также в отпусках. Подобные встречи не ограничиваются общением на улице, и многие поклонники пытаются позже связаться с кумиром. Сейчас, отправившись на отдых, Брухунова получает сообщения и от туристов, которые узнали ее на пляже. Брухунову не устраивает такое поведение пользователей сети, и она не готова контактировать с ними.

«Мне бы хотелось больше корректности и адекватности от тех людей, которых я впускаю в свою жизнь. И хочется верить, что это не какое-то стадо», — возмущается знаменитость в своем блоге.

Также Брухунова попросила фанатов иметь уважение к ее личному пространству и не просить о встречах. По словам знаменитости, во время отпуска она готова находиться только в компании своих родных.