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«Какое-то стадо»: молодая жена Петросяна обрушилась на россиян

4 августа 2022 13:10
«Какое-то стадо»: молодая жена Петросяна обрушилась на россиян

Знаменитость недовольна поведением соотечественников.

Татьяна Брухунова раскритиковала поклонников, пишущих ей в социальных сетях. Как оказалось, она не рада своей популярности.

По словам супруги Петросяна, она часто сталкивается со своими фанатами на улицах столицы, а также в отпусках. Подобные встречи не ограничиваются общением на улице, и многие поклонники пытаются позже связаться с кумиром. Сейчас, отправившись на отдых, Брухунова получает сообщения и от туристов, которые узнали ее на пляже. Брухунову не устраивает такое поведение пользователей сети, и она не готова контактировать с ними.

«Какое-то стадо»: молодая жена Петросяна обрушилась на россиян

«Мне бы хотелось больше корректности и адекватности от тех людей, которых я впускаю в свою жизнь. И хочется верить, что это не какое-то стадо», — возмущается знаменитость в своем блоге.

Также Брухунова попросила фанатов иметь уважение к ее личному пространству и не просить о встречах. По словам знаменитости, во время отпуска она готова находиться только в компании своих родных.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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