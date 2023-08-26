«Какое счастье»: Королева сообщила о радостном событии, показав кадры из ЗАГСА

За последние несколько лет личная жизнь Наташи Королевой оказалась омрачена публичными скандалами. Достаточно вспомнить, как Сергей Глушко признался в изменах супруге, когда был вынужден рассказать о том, что стал жертвой любовницы-воровки.

Но, судя по всему, все эти проблемы только укрепили союз звезд. На днях пара отметила фарфоровую свадьбу, 20-летнюю годовщину со дня заключения своего брака. И в этот день они снова отправились в ЗАГС.

Певица опубликовала в Сети праздничное видео, на котором архивные съемки 2003 года совмещены с новыми. Как и 20 лет назад, Королева и Глушко прогулялись по петербургским достопримечательностям, поднялись по лестнице местного ЗАГСа и обменялись клятвами в торжественном зале.

На этот раз пара предпочла не свадебные образы, а более яркие наряды. Исполнительница примерила легкое голубое платье с глубоким декольте, а ее супруг выбрал свободные брюки и джемпер с вырезом. Праздник в честь годовщины супруги завершили речной прогулкой с близкими.