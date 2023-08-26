«Какое счастье»: Королева сообщила о радостном событии, показав кадры из ЗАГСА
Певица не стала утаивать праздник от поклонников.
За последние несколько лет личная жизнь Наташи Королевой оказалась омрачена публичными скандалами. Достаточно вспомнить, как Сергей Глушко признался в изменах супруге, когда был вынужден рассказать о том, что стал жертвой любовницы-воровки.
Но, судя по всему, все эти проблемы только укрепили союз звезд. На днях пара отметила фарфоровую свадьбу, 20-летнюю годовщину со дня заключения своего брака. И в этот день они снова отправились в ЗАГС.
Певица опубликовала в Сети праздничное видео, на котором архивные съемки 2003 года совмещены с новыми. Как и 20 лет назад, Королева и Глушко прогулялись по петербургским достопримечательностям, поднялись по лестнице местного ЗАГСа и обменялись клятвами в торжественном зале.
На этот раз пара предпочла не свадебные образы, а более яркие наряды. Исполнительница примерила легкое голубое платье с глубоким декольте, а ее супруг выбрал свободные брюки и джемпер с вырезом. Праздник в честь годовщины супруги завершили речной прогулкой с близкими.
«Долгих лет жизни, крепкой любви», «Вы замечательная пара», «Совсем не изменились за эти 20 лет, такие же молодые, озорные и красивые», «Какое счастье видеть вас вместе — вы созданы друг для друга», — написали комментаторы на YouTube-канале Наташи Королевой.