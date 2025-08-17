«Какое поколение вы хотите воспитать?»: «Бригаду» с Безруковым проверят власти — в Госдуме раскритиковали культовый сериал

В России снова обсуждают культовую «Бригаду» — на этот раз не на форумах ностальгирующих зрителей, а в стенах Госдумы. Депутат Николай Бурляев, известный своей жёсткой позицией по поводу «духовно-нравственных ценностей», вспомнил не только сериал о Саше Белом, но и фильмы Балабанова «Брат» и «Брат-2».

По словам чиновника, все эти истории требуют переоценки, ведь они могут романтизировать криминал и пропагандировать запрещенное в России арестантское движение.

«Надо задуматься о смысле картин, которые мы считаем классикой», — заявил депутат, комментируя новый закон о запрете фильмов, не соответствующих «ценностям».

Видимо, для него культовые ленты — не наследие эпохи, а примеры «вредного влияния» на молодёжь.

Причём это не первый выпад Бурляева в сторону легендарных криминальных драм. Ещё прошлой осенью он обсуждал создание особых советов, которые будут проверять сценарии будущих фильмов и сериалов. В состав таких советов, по его мнению, должны входить не только режиссёры и сценаристы, но и «учителя, медики, правоохранители и духовенство».

Тогда парламентарий говорил ещё жёстче:

«Правоохранители прочтут что-нибудь типа “Бригады”, “Брата-2”, “Слова пацана” и скажут: “Зачем вы делаете то, что запрещено Верховным судом, какое поколение вы хотите воспитать? Этого не нужно делать”. И к ним надо прислушиваться».

Напомним, ранее в Госдуме уже предполагали, что запреты могут коснуться фильмов Балабанова.

Мы также писали: В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»