Какое отношение Сюткин имеет к избиению женщин: сейчас уже никто и не вспомнит

Иногда творчество интернет-троллей может зайти очень далеко. Пользователи Сети используют снимки звезд в собственных целях и порой портят этим их репутацию. Это доказывает пример Валерия Сюткина.

Интеллигентный певец, который на публике появляется исключительно в строгих костюмах, несколько лет назад стал героем обидных шуток. В Интернете получили распространение мемы с изображением исполнителя и с призывом «бить бабу». При этом сам Сюткин никогда не был отмечен в эпизодах насилия по отношению к другим людям.

Певец долго не подозревал о том, какая слава за ним закрепилась в Сети, пока об этом ему не рассказала мама. Пожилая женщина оказалась очень расстроена подобными картинками.

Чтобы очистить свое имя, Сюткин заручился помощью Роскомнадзора и обратился в суд с просьбой удалить подобные изображения с сайтов и наказать виновников. Певец отмечал, что делает это не ради финансовой компенсации, а вырученные средства пообещал отдать на благотворительность.

Суд действительно помог Сюткину. Сейчас история с интернет-шуткой уже забылась, а имя певца никто не связывает с рукоприкладством.