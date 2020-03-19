«Какое мне прописали лечение? Никакого»: болеющая COVID-19 Куриленко возмущена британской медициной

Несколько дней назад стало известно, что Ольга Куриленко заболела коронавирусом. Грустными новостями звезда «Кванта милосердия» поделилась в своем Instagram, пожаловавшись на высокую температуру и сильную слабость.

Однако теперь все самое страшное позади: 40-летняя актриса с радостью оповестила поклонников, что жар спал, и ответила на самые важные вопросы о лечении вируса. Куриленко написала, что все это время провела в Лондоне, не выходя из собственного дома. Там же, в столице Великобритании, ей сделали тест, который оказался положительным. Ранее сообщалось, что Ольга находится во Франции, в самом очаге инфекции.

По заверению артистки, никакого особенного лечения она не получала. Врачи рекомендовали ей сбивать температуру парацетамолом и пить витамины для укрепления иммунитета. Кроме того, с Куриленко живут ее четырехлетний сын и няня, у которых симптомы коронавируса не обнаружены.

В комментариях соотечественники Ольги удивились, что в Лондоне так несерьезно относятся к состоянию заболевших.

«Как это не лечить? Нужно ждать, когда вирус даст осложнения на легкие?» – возмущаются подписчики.

Отметим, что Великобритания является практически единственной страной в Европе, которая не стала вводить усиленные меры в связи с эпидемией. В Соединенном Королевстве, похоже, придерживаются принципа «естественного отбора».