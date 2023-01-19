«Какое гармоничное лицо»: россиянки растаяли при виде внука Дроздова (фото)

Знаменитый телеведущий программы «В мире животных» всегда славился своей интеллигентностью и не был замечен в громких скандалах. Кажется, что все члены семьи Николая Дроздова тоже хорошо образованны и воспитанны.

Недавно зрители шоу «Секрет на миллион» сделали такой вывод и о внуке пожилого мужчины. Мальчика зовут Филарет, и ему уже исполнилось 18 лет. Он также интеллигентен, но, в отличие от своих родственников, решил изучать не флору и фауну, а устройство техники. Молодой человек подрабатывает и старается быть самостоятельным, чтобы не выпрашивать деньги у мамы.

Явного сходства во внешности Николая Дроздова и его внука люди не нашли, но отметили, что Филарет выглядит порядочным человеком и настоящим красавцем с приятными чертами лица.