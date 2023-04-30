Какими в СССР представляли инопланетян: сдержать смех невозможно

Благодаря голливудским блокбастерам почти весь мир представляет инопланетян в виде зеленых человечков с непропорционально большими головами. Зачастую они очень агрессивно и враждебно настроены к людям. Но в советском кинематографе пришельцев старались изображать совершенно иначе.

Так, в трагикомедии «Кин-дза-дза!» жители планеты Плюк внешне ничем не отличаются от землян. Они по-детски наивны и доверчивы, из-за чего зрители начинают сопереживать героям и одновременно смеяться над ними.

В фантастическом мюзикле «Эта веселая планета» инопланетяне кажутся злыми существами без эмоций. Но по мере развития сюжета персонажи начинают чувствовать радость, грусть и удивление.

Новый взгляд на пришельцев был продемонстрирован в картине «Через тернии к звездам». Искусственно созданная девушка Нийя оказалась настоящей красавицей и кардинально отличалась от героев американских фильмов.