Какими отношения Шурика с Трусом, Балбесом и Бывалым были в реальности? Ответ опечалит

Шурик в исполнении Александра Демьяненко впервые встречается с Трусом, Балбесом и Бывалым в ленте «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Комичные герои настолько сильно полюбились зрителям, что сразу же стали легендами советского экрана. Миллионы фанатов с нетерпением ждали каждого их появления, однако мало кто догадывался, как складывались отношения между артистами вне объективов камер.

Как оказалось, Демьяненко не удалось стать близкими друзьями с Юрием Никулиным, Георгием Вициным и Евгением Моргуновым. Каждый день они встречались на съемочной площадке, но после работы никогда не проводили время вместе за теплыми посиделками.

«С Вициным, Никулиным, Моргуновым не было контакта. Они старше, взгляды, интересы у них совсем другие», — признавался артист в одном из интервью.

При этом прославленные коллеги также не искали контакта с Демьяненко. Они считали его слишком замкнутым и критически настроенным, поэтому совсем не стремились к его компании.