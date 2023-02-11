Какими были фанатки спорта в прошлом веке: сегодня их поднимут на смех (фото)

Культ красивого и подтянутого тела существовал во все времена — достаточно вспомнить Древнюю Грецию. Для разных эпох характерен свой уникальный спортивный стиль. Особого внимания заслуживают девушки 80-х и 90-х: нет сомнений, что сегодня за такой вид подняли бы на смех.

В конце прошлого века в моду вошли фитнес и аэробика. На спорт мотивировали все — от профессионалов до кинозвезд и моделей подиума. Наверняка многие помнят, что на конец 80-х пришелся расцвет видеокассет с занятиями по аэробике, шейпингу и бодибалету.

Такие курсы разлетались как горячие пирожки, ведь теперь фитнес стал доступен для любой домохозяйки. Красивые девушки на кассете показывали упражнения разной сложности, вдохновляя каждую на занятия спортом. Отдельного внимания заслуживал их фирменный стиль, который до сих пор выглядит впечатляюще: кислотные лосины, обтягивающие боди, кричащий макияж и, конечно, укладка — химическая завивка с начесом.

Сегодня это трудно даже представить. Но тогда такой наряд смотрелся очень модно и круто. Кстати, даже Советский Союз с его строгими нравами не смог устоять и приобщился к фитнесу с подачи эффектных спортивных красавиц.