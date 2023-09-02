Каким стал Игорек, без чьих песен в 90-е не обходилась ни одна дискотека: пройдете и не узнаете

В начале нулевых простой парень из провинции Игорь Сорокин в мгновение ока стал звездой. Песня «Подождем» рэпера Игорька, как называл себя исполнитель, покорила всю страну. Но после оглушительной популярности молодой человек неожиданно пропал с экранов.

Оказалась, что Игоря поразила банальная звездная болезнь. Он начал вести себя высокомерно и агрессивно. В бесконечных поездках по гастролям артист уже не понимал, чего хочет и куда стремится. Тогда Сорокин решил прекратить концертную деятельность.

Около пяти лет парень жил затворником, а с друзьями общался только по телефону. В это время рэпер увлекся духовными практиками и стал разбираться в себе. После долгого перерыва Игорь вернулся к выступлениям, но прежней популярности добиться уже не пытается. Он часто выходит на сцену в рамках различных концертов в стиле ретро и даже выезжает на гастроли.

Сегодня Сорокину уже 48 лет. Из дерзкого паренька он превратился в солидного мужчину средних лет. Исполнитель изрядно прибавил в весе, поэтому рэперские наряды вбирает только для выступлений. Игорька редко узнают на улицах, но его это устраивает, ведь гнаться за славой музыканту больше не хочется.