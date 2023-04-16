Каким был в молодости Хрулев из «Мухтара»: глазам не поверите (фото)

Любимые актеры и актрисы частенько будоражат своих фанатов интересными фотографиями из молодости. К примеру, Александр Воеводин, сыгравший роль Хрулева в сериале «Мухтар». Многие зрители даже не догадывались, что он был тем еще красавчиком.

Мечта любой девушки — это темноволосый парень с приятной внешностью и интересной фактурой. Молодой Воеводин выглядел именно так: густые темные волосы, широкие брови, выразительный взгляд и тонкие губы. Парень на фото в молодости не совсем похож на того Александра Воеводина, которого зрители привыкли видеть на телеэкранах.

Сейчас мужчина уже в возрасте и его внешний вид слегка изменился. Но, глядя на его юношескую внешность, фанаты остаются под впечатлением. С первого взгляда даже невозможно понять, что именно он стал обладателем роли в сериале «Мухтар». Более того, наверняка каждый зритель помнит парнишку из «Офицеров»: это и есть молодой Александр Воеводин.