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Киноафиша Статьи Каким был в молодости Хрулев из «Мухтара»: глазам не поверите (фото)

Каким был в молодости Хрулев из «Мухтара»: глазам не поверите (фото)

16 апреля 2023 10:15
Каким был в молодости Хрулев из «Мухтара»: глазам не поверите (фото)

Его юношеские фото вызывают у фанатов недоумение.

Любимые актеры и актрисы частенько будоражат своих фанатов интересными фотографиями из молодости. К примеру, Александр Воеводин, сыгравший роль Хрулева в сериале «Мухтар». Многие зрители даже не догадывались, что он был тем еще красавчиком.

Мечта любой девушки — это темноволосый парень с приятной внешностью и интересной фактурой. Молодой Воеводин выглядел именно так: густые темные волосы, широкие брови, выразительный взгляд и тонкие губы. Парень на фото в молодости не совсем похож на того Александра Воеводина, которого зрители привыкли видеть на телеэкранах.

Сейчас мужчина уже в возрасте и его внешний вид слегка изменился. Но, глядя на его юношескую внешность, фанаты остаются под впечатлением. С первого взгляда даже невозможно понять, что именно он стал обладателем роли в сериале «Мухтар». Более того, наверняка каждый зритель помнит парнишку из «Офицеров»: это и есть молодой Александр Воеводин. Каким был в молодости Хрулев из «Мухтара»: глазам не поверите (фото)

Фото: Кадры из сериала «Мухтар. Новый след», кадр из фильма «Офицеры» (1971)
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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