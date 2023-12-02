Каких женщин мужчины любят всю жизнь: эта цитата Толстого многое объясняет

Зачастую некоторые женщины, несмотря на свою безупречность во многих сферах жизни, остаются одни. В то же время некоторые мужчины продолжают нежно любить своих жен, которых все вокруг считают сварливыми и ленивыми. Почему так происходит? Что делает одних женщин счастливыми, а других оставляет без мужской поддержки и внимания?

Иван Тургенев называл Льва Толстого великим писателем земли русской, а другие говорили о нем как о «русском гении, учителе человеческого рода». Толстой был известен своим умением разбираться в человеческих душах и объяснять сложности межличностных отношений несколькими точными словами. Что же он считал главным фактором верности мужчины?

«Всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. И мы не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит», — считал Лев Толстой.

Многие женщины верят, что быть хорошей женой — это все, что нужно для того, чтобы быть счастливой в браке. Они стремятся стать опорой и вдохновением для своих мужей, выполнять свои супружеские обязанности, разрешать конфликты, искать компромиссы и жертвовать своим мнением. Они полагают, что таким образом муж будет всегда рядом.

Однако это огромная ошибка. Есть мужчины, которые не ценят идеальную партнершу только потому, что они сами недостойны такой жены. Неважно, какие усилия они прикладывают, такие мужчины будут считать все это привычным поведением. Поэтому в первую очередь важно уметь выбрать «хорошего» супруга, который сам способен быть щедрым и уважать женщину, находящуюся рядом с ним.