Каких женщин берут в жены: честный ответ дал только Владимир Меньшов

Владимиру Меньшову удалось то, что многим мужчинам не под силу. Режиссер почти 60 лет прожил в браке с одной женщиной — известной актрисой Верой Алентовой.

Они поженились, когда артистка училась на втором курсе МХАТа. Их отношения с самого начала не были простыми: Меньшов долго не мог поверить в то, что, будучи тем, кого еще никто не воспринимал всерьез, добился расположения такой красивой и талантливой актрисы, как Алентова. Возлюбленные несколько раз расставались, но, понимая, что не могут друг без друга, сходились вновь.

Кинодел никогда не жалел о том, что выбрал женщину, которая в начале их романа была гораздо более популярна и успешна, чем он. По уверению Владимира Валентиновича, именно таких и нужно брать в жены. В одном из интервью режиссер подчеркнул, что когда мужчина женится на той, которая выше его по положению, то будет всеми силами пытаться соответствовать супруге.