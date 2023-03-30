Каких гражданок СССР за глаза звали Зинками: сегодня причину даже не вообразить

Ни одна жительница Советского Союза не обрадовалась бы, узнав, что окружающие презрительно называют ее Зинкой. Подобным прозвищем могли наградить любую женщину, которая выбрала для себя, казалось бы, вполне безобидную профессию.

Речь идет о домработницах, чьими услугами охотно пользовались высокопоставленные чины и партийные функционеры, а также представители творческой интеллигенции — писатели, художники, академики. Осуждали же помощниц по хозяйству сразу по нескольким причинам.

Во-первых, домработницы считались персоналом обслуживающим, а такое в обществе строителей коммунизма не поощрялось. Во-вторых, для подобной работы никогда не требовалось образование, что также считалось постыдным. И в-третьих, женщин, которые устраивались на работу в чужой дом, воспринимали как охотниц за роскошью и богатством. Все это и превращало их в Зинок.