Какие знаки зодиака живут меньше всего, определили учёные

Людям всегда было интересно, что их ждет в будущем - в том числе сколько лет жизни им отмерено судьбой. Астрологи считают, что продолжительность земного существования во многом зависит от знака зодиака, под которым родился тот или иной человек. Чтобы подтвердить либо опровергнуть теорию специалистов в области эзотерики, американские ученые решили провести масштабное исследование и выяснить, есть ли закономерность между их знаком зодиака и датой смерти. В ходе эксперимента они изучили данные порядка 50 тысяч людей, и в итоге назвали знаки, которые живут меньше остальных.

Скорпион

Как оказалось, представители водного знака живут в среднем всего 63 года. Причиной тому, по мнению специалистов, становится вредная привычка Скорпионов - подавлять негативные эмоции вместо того, чтобы дать им выход, а также нежелание вовремя обращаться за помощью врачей.

Скорпионы скорее будут терпеть боль, чем пойдут к доктору.

Водолей

У Водолеев средняя продолжительность жизни составляет 72 года. Уроженцы воздушного знака живут меньше соседей по гороскопу потому, что не слишком ответственно относятся к своему здоровью. Время от времени Водолеи начинают правильно питаться и ходить в спортзал, но надолго их силы воли не хватает, и они прощаются со здоровым образом жизни.

Рак и Стрелец

73 года - столько, по подсчетам ученых, в среднем живут Раки и Стрельцы. Эти знаки отличаются чрезмерной эмоциональностью - они бурно реагируют и на позитивные, и на негативные события.

Это зачастую приводит к стрессу, который, как известно, сказывается на здоровье не самым лучшим образом.

Лев

Представители огненного знака могут прожить в среднем 74 года. В целом, здоровье у Львов отменное, но зачастую они сами же себе его портят. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, любят вкусную, но не всегда здоровую еду, а пробежке в парке предпочитают ничегонеделание дома на диване или на пляже в шезлонге. Кроме того, Львы любят заниматься самолечением, а в итоге лишь вредят себе.

Рыбы

Рыбам звезды сулят примерно 75 лет жизни. Согласно статистике, этот знак отличается слабым иммунитетом. Люди, рожденные под знаком Рыб, подвержены стрессам и депрессиям, что тоже оставляет негативный отпечаток на самочувствии.