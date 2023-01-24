Какие только слухи не ходили о зубах Шуры – правда оказалась гораздо проще

Известность Шуре принесли не столько его песни, сколько эпатажный образ. Артист никогда не стеснялся своей далеко не идеальной улыбки. Напротив, он охотно демонстрировал отсутствие нескольких передних зубов, сделав это своей фишкой.

Между тем поклонники не уставали гадать, что же привело к тому, что в довольно молодом возрасте музыкант оказался беззубым. Ходили слухи о том, что он специально удалил верхние резцы, чтобы тем самым привлечь к себе как можно больше внимания.

На деле же все оказалось гораздо проще. Когда будущему артисту исполнялось девять лет, он пригласил в гости друзей. Были среди них и брат с сестрой, жившие по соседству. Они принесли на праздник кегли.

Ребятишки решили поиграть, что закончилось для Шуры травмой. Один из приятелей неудачно размахнулся кеглей, попав имениннику прямо по зубам. Поскольку в детском возрасте ставить протезы нельзя, певцу пришлось смириться со своей участью. Позднее он решил оставить беззубую улыбку, чтобы тем самым сойти за фрика и покорить отечественный шоу-бизнес.