Какие только грехи не приписывали почтальону Печкину: точку в спорах поставил клинический психолог

Почтальон Печкин запомнился зрителям и читателям «Простоквашино» своим склочным характером. Постоянно требуя велосипед, он не только не давал спокойно жить главным героям, но и испортил свою репутацию в глазах поклонников мультфильма.

Как утверждают многочисленные фанаты истории, Печкина смело можно считать главным отрицательным героем. Он постоянно жалуется на свои многочисленные проблемы, главной из которых называет отсутствие велосипеда. Якобы именно из-за этого он отличается склочностью и дурным характером.

«И этот человек может научить детей хорошему?» — недоумевают пользователи Сети.

Однако специалисты уверены, что популярный персонаж далеко не так однозначен, как кажется. Печкин на самом деле учит зрителей и героев важным качествам — заботе о ближнем и отзывчивости.

«Через него малыши понимают, как важно уделять внимание тем, кто рядом. Тот же велосипед не какая-то глупая „хотелка“, Печкину важно чувствовать, что его уважают и любят», — уверена клинический психолог Оксана Савчук, слова которой цитирует «Комсомольская правда».

При этом сам по себе почтальон отличается чуткостью и добротой, что заметно далеко не сразу.