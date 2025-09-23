Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо

Если говорить про аниме-долгожителей, то «Ван-Пис» — абсолютный чемпион. История про Монки Д. Луффи, который мечтает стать Королём пиратов и найти легендарное сокровище, тянется уже больше тысячи серий.

Это целый мир со своими законами, юмором и драмой, но есть один нюанс — филлеры. Это дополнительные серии, которые не основаны на манге.

Почему многие пропускают филлерные серии

Они не продвигают главный сюжет, а придуманы, чтобы дать авторам манги время наработать материал. Кто-то их любит, ведь там бывают прикольные арки, а кто-то хочет пройти только «канон» и не отвлекаться.

Какие серии в «Ван-Писе» филлеры

Чтобы упростить задачу, мы собрали все филлерные эпизоды и арки в удобную таблицу.

Серии Арка Год 54–61 «Апис» 2001 98–99, 102 «Алабаста» 2002 131–135 «После Алабасты» 2002 136–138 «Козий остров» 2002 139–143 «Остров Рулука» 2003 196–206 «G-8» 2004 220–224 «Океанский Сон» 2005 225 «Возвращение Фокси» 2005 279–283, 291–292, 303 «Эниес-Лобби» 2006–2007 317–319 «После Эниес-Лобби» 2007 326–336 «Ледяной Охотник» 2007 382–384 «Остров-СПА» 2008–2009 406–407 «Архипелаг Сабаоди» 2009 426–429 «Литл Ист Блю» 2009 457–458 «Маринфорд» 2010 575–578 «Амбиции Z» 2012 626–628 «Возвращение Цезаря» 2013–2014 747–750 «Серебряный рудник» 2016 780–782 «Дозорные-сверхновые» 2017 895–896, 907, 1029–1030 «Страна Вано» 2019–2022

Так что, если решите смотреть «Ван Пис» без филлеров, то сможете заметно подсократить время на просмотр. Сюжетные линии и главные события вы точно не потеряете, зато дойдёте до ключевых арок быстрее. А уж смотреть или нет дополнительные истории — дело вкуса.

