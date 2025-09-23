Меню
23 сентября 2025 16:30
Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо

Сможете слегка сократить время просмотра.

Если говорить про аниме-долгожителей, то «Ван-Пис» — абсолютный чемпион. История про Монки Д. Луффи, который мечтает стать Королём пиратов и найти легендарное сокровище, тянется уже больше тысячи серий.

Это целый мир со своими законами, юмором и драмой, но есть один нюанс — филлеры. Это дополнительные серии, которые не основаны на манге.

Почему многие пропускают филлерные серии

Они не продвигают главный сюжет, а придуманы, чтобы дать авторам манги время наработать материал. Кто-то их любит, ведь там бывают прикольные арки, а кто-то хочет пройти только «канон» и не отвлекаться.

Какие серии в «Ван-Писе» филлеры

Чтобы упростить задачу, мы собрали все филлерные эпизоды и арки в удобную таблицу.

Серии Арка Год
54–61 «Апис» 2001
98–99, 102 «Алабаста» 2002
131–135 «После Алабасты» 2002
136–138 «Козий остров» 2002
139–143 «Остров Рулука» 2003
196–206 «G-8» 2004
220–224 «Океанский Сон» 2005
225 «Возвращение Фокси» 2005
279–283, 291–292, 303 «Эниес-Лобби» 2006–2007
317–319 «После Эниес-Лобби» 2007
326–336 «Ледяной Охотник» 2007
382–384 «Остров-СПА» 2008–2009
406–407 «Архипелаг Сабаоди» 2009
426–429 «Литл Ист Блю» 2009
457–458 «Маринфорд» 2010
575–578 «Амбиции Z» 2012
626–628 «Возвращение Цезаря» 2013–2014
747–750 «Серебряный рудник» 2016
780–782 «Дозорные-сверхновые» 2017
895–896, 907, 1029–1030 «Страна Вано» 2019–2022

Так что, если решите смотреть «Ван Пис» без филлеров, то сможете заметно подсократить время на просмотр. Сюжетные линии и главные события вы точно не потеряете, зато дойдёте до ключевых арок быстрее. А уж смотреть или нет дополнительные истории — дело вкуса.

Ранее мы писали: Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)

Фото: Кадр из аниме «Ван-Пис»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
