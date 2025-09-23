Какие серии в «Ван-Писе» — филлеры? В аниме уже 1100+ эпизодов — так что знать менее важные арки стоит в лицо

Если говорить про аниме-долгожителей, то «Ван-Пис» — абсолютный чемпион. История про Монки Д. Луффи, который мечтает стать Королём пиратов и найти легендарное сокровище, тянется уже больше тысячи серий.
Это целый мир со своими законами, юмором и драмой, но есть один нюанс — филлеры. Это дополнительные серии, которые не основаны на манге.
Почему многие пропускают филлерные серии
Они не продвигают главный сюжет, а придуманы, чтобы дать авторам манги время наработать материал. Кто-то их любит, ведь там бывают прикольные арки, а кто-то хочет пройти только «канон» и не отвлекаться.
Какие серии в «Ван-Писе» филлеры
Чтобы упростить задачу, мы собрали все филлерные эпизоды и арки в удобную таблицу.
|Серии
|Арка
|Год
|54–61
|«Апис»
|2001
|98–99, 102
|«Алабаста»
|2002
|131–135
|«После Алабасты»
|2002
|136–138
|«Козий остров»
|2002
|139–143
|«Остров Рулука»
|2003
|196–206
|«G-8»
|2004
|220–224
|«Океанский Сон»
|2005
|225
|«Возвращение Фокси»
|2005
|279–283, 291–292, 303
|«Эниес-Лобби»
|2006–2007
|317–319
|«После Эниес-Лобби»
|2007
|326–336
|«Ледяной Охотник»
|2007
|382–384
|«Остров-СПА»
|2008–2009
|406–407
|«Архипелаг Сабаоди»
|2009
|426–429
|«Литл Ист Блю»
|2009
|457–458
|«Маринфорд»
|2010
|575–578
|«Амбиции Z»
|2012
|626–628
|«Возвращение Цезаря»
|2013–2014
|747–750
|«Серебряный рудник»
|2016
|780–782
|«Дозорные-сверхновые»
|2017
|895–896, 907, 1029–1030
|«Страна Вано»
|2019–2022
Так что, если решите смотреть «Ван Пис» без филлеров, то сможете заметно подсократить время на просмотр. Сюжетные линии и главные события вы точно не потеряете, зато дойдёте до ключевых арок быстрее. А уж смотреть или нет дополнительные истории — дело вкуса.
