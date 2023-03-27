Какие счастливые: полюбуйтесь архивными фото со свадьбы Басты
Союз ростовского хулигана и тусовщицы оказался крепче, чем многие предполагали.
В этом году рэпер Баста и его супруга Елена Вакуленко-Пинская отметят кружевную свадьбу. Исполнитель познакомился с будущей женой в легендарном клубе «Симачев», и с тех пор молодые люди не расставались.
«Как он вообще может быть востребован со своими частушками?» — так на известие о романе с Василием Вакуленко (Бастой) отреагировали некоторые друзья Елены — дочери бизнесмена, тусовщицы, отчасти представлявшей ту самую «золотую молодежь».
С ними она общаться перестала, сделав выбор в пользу своего мужчины. Архивные кадры со свадьбы и венчания исполнитель сопроводил емкой надписью:
«Любовь сквозь время».
Кроме праздничных фотографий в слайд-шоу можно увидеть трогательные кадры рабочего процесса, со светских мероприятий и отдыха. Подписчики артиста не смогли сдержать восторга.
«Это больше, чем время. Любовь без памяти», «Как Бекхэм и Виктория, вы вечно молоды и вместе», «Такая гармония исходит от вас!» — комментировали ностальгические фото в аккаунте хитмейкера.
Также фанаты отметили, что годы только красят этот союз. Особенно если учесть, что на супруге Басты они не оставляют ни следа.
«Василий, время и прожитый опыт вам к лицу!», «Какая-то уютная, притягательная и необъяснимая нежность от супруги исходит», «Жене аплодисменты стоя. Она красотка, не изменилась и все так же прекрасна», — резюмировали подписчики.