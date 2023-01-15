Какие русские имена обожают иностранцы: отгадать их будет непросто

Мода на них держится уже много лет.

Далеко не все знают, что некоторые русские имена отлично прижились в иностранной культуре. И это не только Юрий, вошедший в моду после полета Гагарина. Некоторые распространенные за границей имена могут вас очень удивить.

Так, имя Никита уже давно стало обыденностью во Франции. Примечательно, что так называют девочек, а не мальчиков. Достаточно вспомнить легендарный сериал Люка Бессона «Ее звали Никита». Также это имя встречается в популярной песне Элтона Джона.

Индийцы пошли еще дальше. Они превратили фамилии Пушкин и Гагарин в мужские имена. А ранее, когда Индия состояла в близких дружеских отношениях с СССР, детей часто называли Сталин, Ленин и Спутник.

Удивили и колумбийцы. Среди них можно встретить немало Борисов — за это надо сказать спасибо писателю Борису Пастернаку, который прославился на весь мир своим романом «Доктор Живаго».

Кстати, известные актеры тоже нарекают своих наследников русскими именами. Немецкий артист Клаус Кински назвал дочь в честь двух героинь романа Достоевского «Идиот» — Настасья-Аглая. Сегодня девушка известна во всем мире под именем Настасья Кински.