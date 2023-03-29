Какие правила интимной жизни существовали в Средневековье: вы со стула упадете

Люди верили, что нарушив их, можно оказаться в аду.

Жизнь в эпоху Средневековья была подвержена правилам, разработанным церковью и медициной. Запреты касались всех аспектов быта, а особенно сильно они контролировали интимную жизнь.

Так, церковнослужители строго определяли, в какие дни людям запрещено предаваться близости. Под запретом было воскресенье, так как являлось Божьим днем, а также суббота, среда и пятница. Помимо этого, связь запрещалась в дни постов, церковные праздники и во время Пасхальной недели.

Как пишет исследовательница Розали Гилберт, представившая книгу «Интимное Средневековье», заниматься любовью жители Средневековья могли лишь в одной позе, именуемой сегодня миссионерской. По мнению церкви, лишь так можно было добиться зачатия, а сам акт любви воспринимался не как удовольствие, а только ради рождения детей.

Помимо этого, правила контролировали даже гардероб женщин во время близости. Из-за медицинских требований они должны были быть в головном уборе, так как считалось, что во время занятия любовью через голову женщина тратит много тепла. А из-за этого начинаются многие болезни. И, чтобы сохранить здоровье, было необходимо одеваться.