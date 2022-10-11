Какие подарки принцесса Диана делала любовнику: дворец был бы в ужасе

Вокруг принцессы Уэльской Дианы вплоть до самой ее гибели в 1997 году ходило множество слухов, сплетен и сенсаций. И в основном касательно ее отношений с мужчинами. Надо сказать, что далеко не все из них были неправдой. Зачастую «народная принцесса» своим поведением шокировала и членов королевской семьи, и обычных британцев.

Так, еще во время своего брака с принцем Чарльзом Диана закрутила бурный роман с кавалерийским офицером Джеймсом Хьюиттом, который давал принцессе уроки верховой езды. Стремясь привязать к себе возлюбленного, Диана регулярно делала ему весьма дорогие подарки: например, когда Хьюитт пожелал купить себе роскошный спорткар, принцесса просто передала ему портфель, в котором лежало 16 тысяч фунтов стерлингов.

А в другой раз, когда Диана и Джеймс вместе поехали в Саудовскую Аравию в 1990 году, принцесса тайно передавала Хьюитту запрещенные в этой стране журналы для мужчин, такие как Playboy и Penthouse. Кроме того, Диана заботилась о том, чтобы все время путешествия любовников сопровождали корзины от Fortnum & Mason, наполненные лучшим спиртным и отборными фруктами.

При этом сама Диана очень дорожила подарками, которые ей делал собственный супруг. Например, подаренный Чарльзом золотой браслет с несколькими шармами принцесса Уэльская очень боялась потерять, поэтому почти не надевала его на публичные мероприятия.