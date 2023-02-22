Какие подарки дарить мужчинам водных знаков Зодиака: выбор неочевиден

Знаки зодиака, рожденные под покровительством какой-либо стихии, как правило, в чем-то схожи между собой. Например, подопечные земли обладают рациональным складом ума и спокойным характером, огня - импульсивностью и яркостью, воздуха - свободолюбием и независимостью, и т.д. Однако уроженцы водной стихии совершенно не похожи друг на друга. В любом деле, в том числе в выборе подарков для них, необходимо отталкиваться от индивидуальных особенностей каждого знака. Рассказываем, какие подарки приведут в восторг мужчин, рожденных под этими созвездиями.

Рак

Представители летнего водного знака - натуры сентиментальные, хотя и никогда не признаются в этом вслух. Втайне они мечтают о том, чтобы избранница каким-то чудом угадала их самое заветное желание.

Это нелегко, но на помощь придут небесные светила.

По словам астрологов, домоседы-Раки будут рады любым вещам, которые пригодятся по хозяйству, будь то набор для барбекю или робот-пылесос.

Кроме того, многие мужчины этого знака любят коллекционировать что-нибудь. Пополните его собрание новым редким экземпляром - и Рак без преувеличения будет на седьмом небе от счастья.

Скорпион

Чтобы порадовать мужчину-Скорпиона, не нужно проявлять чудеса изобретательности. Представители этого знака любят простые, но практичные презенты, которыми будут пользоваться постоянно.

Прежде всего при выбора подарка стоит учесть хобби Скорпиона.

Если он увлекается компьютерными играми - подарите свежий релиз, если обожает ездить на рыбалку, обновите для него снасти.

Представители этого водного знака ценят также приятные мелочи вроде хороших сигар или запонок. Приложите что-то подобное к основному презенту - Скорпион оценит заботу и обязательно побалует вас в ответ.

Рыбы

Мужчины, рожденные под знаком Рыб, ждут подарков с таким же трепетом, как в детстве. Банальные и функциональные презенты разочаруют представителей весеннего водного знака. Что же им дарить?

Больше всего на свете парень-Рыбы оценит подарок, который останется в его памяти надолго.

Он необязательно должен быть материальным - билет на концерт любимой группы тоже отлично подойдет.

В душе Рыбы - романтики, поэтому они будут с трепетом хранить подарки, в которых видно ваше чуткое отношение. Подписанные от руки открытки вызовут у этого знака настоящее умиление и благодарность.