Какие подарки дарить мужчинам огненных знаков Зодиака: вам бы и в голову не пришло

Подарки традиционно считаются символами любви, привязанности, теплых чувств, которые мы испытываем к человеку. Но для кого-то выбор презента - приятное и увлекательное занятие, а для кого-то - мучительная пытка и страдание. Каждый из нас хотя бы раз в жизни бывал в ситуации, когда в голове не было вообще никаких идей, что преподнести в дар. Астрологи советуют ориентироваться на дату рождения одариваемого - она подскажет, каким подношениям обрадуются те или иные знаки зодиака. Рассказываем, что подарить мужчинам, рожденным под огненными знаками.

Овен

Шутка о том, что первые сорок лет детства для мужчины самые тяжелые, в отношении Овна является сущей правдой. В глубине души представители этого знака всегда остаются озорными мальчишками.

Неудивительно, что их легко порадовать подарками, связанными с их увлечениями.

Если Овен жить не может без спорта - преподнесите ему в подарок желанный инвентарь, если сходит с ума по технике - новенький гаджет.

Кроме того, уроженцы этого знака обожают мастерить что-нибудь своими руками. Они придут в восторг от набора строительных инструментов или модели автомобиля, который нужно собрать.

Лев

Всегда с иголочки - вот главное отличие мужчины-Льва. Он тщательно следит за своим внешним видом, поэтому будет рад брендовому костюму, рубашке из дорогой ткани, модному аксессуару.

Кроме того, представители летнего огненного знака обожают технику, особенно ту, что может выгодно подчеркнуть их статус.

Стильный гаджет последней модели, попсокет с эксклюзивным дизайном сделают Льва по-настоящему счастливым.

Если же фантазия совершенно иссякла, можно смело дарить Льву любую брендовую вещь. Они ценят качество и известные логотипы, поэтому любая мелочь, но от известной компании станет для них лучшим презентом.

Стрелец

Мужчины, рожденные под знаком Стрельца, обожают все дорогое и эксклюзивное. Все, чего не купишь в любом магазине или вообще существует в единственном экземпляре, обрадует уроженца знака до состояния эйфории.

Кроме того, Стрельцы ценят, когда вторая половинка помнит о его заветных желаниях и воплощает их в жизнь.

Поэтому, если представитель знака обмолвился о том, какой классный спиннинг купил приятель, стоит расспросить подробнее и одарить его таким же.

Эмоции и впечатления тоже входят в топ желанных подарков для Стрельца. Путешествие на двоих (только не в те места, где отдых предполагает лишь лежание на пляже) или полет на самолете над городом этот знак не забудет никогда.