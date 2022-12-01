Какие подарки дарили на конкурсах красоты в СССР: сегодня они вызовут смех

Еще несколько лет назад ценные призы выглядели совершенно иначе.

Конкурсы красоты в СССР проводились с целью показать жительницам страны, насколько они важны и неповторимы. Поэтому и подарки, которые делались организаторами победительницам, всегда отличались индивидуальным подходом и изобретательностью.

Например, Маша Калинина за победу в конкурсе «Московская красавица — 1988» получила телевизор и хрустальную вазу. Подобные товары считались редкостью, ведь техника была большим дефицитом, поэтому юная модель с гордостью приняла подарки.

В следующем же году «московская красавица» Юлия Суханова в качестве приза получила эффектную шубу. Другие фаворитки получили стиральную машину, тур по Японии и даже обычную вазу. Ну а победительница последнего конкурса красоты в СССР Ильмира Шамсутдинова стала обладательницей автомобиля ВАЗ-2109.

Сегодня красные красавицы получают весьма однообразные призы. В качестве награды обычно предлагаются или деньги, например, краса России Екатерина Вельмакина выиграла 2 миллиона рублей, или драгоценности.