Какие недуги свели в могилу героев «Великолепного века»: психиатры бы озолотились

Жизнь главных героев сериала «Великолепный век» была полна драм и испытаний. Зачастую герои, как и их реальные прототипы, сами навлекали беды на свою голову, поскольку страдали от психических расстройств.

Например, османский султан Сулейман знает не понаслышке, что такое депрессия и мания преследования. Из-за последней он решил казнить собственных сыновей, которые претендовали на его трон.

Озолотились бы психиатры и благодаря возлюбленной главного героя — Хюррем. В сериале героиня отличается пылким нравом, она всюду видит заговоры против себя, из-за чего часто теряет контроль над эмоциями. Вот только реальная Роксолана этими качествами не обладала. Известно, что она отличалась хитростью и сдержанностью.

Не были психически здоровыми и два средних сына главной пары проекта — Селим и Баязид. Отец «наградил» их своей манией преследования, из-за чего первый страдал от вспышек агрессии, а второй часто прикладывался к бутылке.

Есть вопросы и к душевному равновесию младшего наследника султана и Хюррем Шехзаде Джихангира, который всю свою жизнь не мог избавиться от физического изъяна — горба, приносившего ему немало страданий. Чтобы облегчить свою боль, наследник Сулеймана злоупотреблял запрещенными препаратами, из-за чего и погиб.