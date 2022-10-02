Какие названия населенных пунктов реально существуют, а какие — ложь: тест

Сколько в настоящее время на земле насчитывается городов, точно неизвестно - специалисты называют цифру в 2 667 417 населенных пунктов с таким статусом. Одни города славятся своей историей, другие - известными личностями, которые в них проживали, третьи оказываются на слуху благодаря необычным или курьезным названиям. В архипелаге Каймановых островов расположился, например, населенный пункт под названием Хелл - в переводе с английского это означает “Ад”. Почему он называется именно так, доподлинно неизвестно - по одной из версий, когда сюда впервые прибыли люди, кто-то воскликнул: “Именно так и выглядит ад!”. Название прижилось среди местного населения и туристов. Один из жителей Ада даже сделал на этом бизнес - он открыл лавочку с сувенирами, где обыгрывается необычное название населенного пункта. Здесь можно найти футболки с надписью “Побывал в Аду и вернулся живым”, а также отправить друзьям открытку из местного отделения со штемпелем “из Ада”.

В России тоже хватает городов и населенных пунктов с забавными и странными названиями. Пройдите наш тест и попробуйте угадать, какие из них вымышленные, а какие существуют на самом деле.