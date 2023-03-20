Какие красивые: народ восхитился фото с родителями ведущего «Модного приговора» в молодости

Александр Васильев появился на свет зимой 1958 года в семье театралов, художника Александра Васильева и артистки Татьяны Гулевич. Прославленный историк моды никогда не скрывал от публики своего прошлого, а не так давно поразил фанатов архивным снимком.

На черно-белой фотографии, сделанной спустя восемь лет после его рождения, позируют его родители. Как признается сам Васильев, действие на снимке происходит в Новый год, а на фоне можно увидеть украшенную елку.

Пользователи Сети не оставили без внимания трогательный кадр. Обсуждая снимок, они не смогли скрыть восторга при виде родителей знаменитости и не поскупились на комплименты в их адрес.