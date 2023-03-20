Какие красивые: народ восхитился фото с родителями ведущего «Модного приговора» в молодости
Знаменитость не побоялся поделиться архивным кадром.
Александр Васильев появился на свет зимой 1958 года в семье театралов, художника Александра Васильева и артистки Татьяны Гулевич. Прославленный историк моды никогда не скрывал от публики своего прошлого, а не так давно поразил фанатов архивным снимком.
На черно-белой фотографии, сделанной спустя восемь лет после его рождения, позируют его родители. Как признается сам Васильев, действие на снимке происходит в Новый год, а на фоне можно увидеть украшенную елку.
Пользователи Сети не оставили без внимания трогательный кадр. Обсуждая снимок, они не смогли скрыть восторга при виде родителей знаменитости и не поскупились на комплименты в их адрес.
«Какие красивые и светлые лица! И кажется, что счастье никогда не закончится», «Замечательная пара», «Очень красивые родители», «Очень милая фотография», — пишут подписчики Васильева.