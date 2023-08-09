Какие имена запрещено давать детям: девочки вырастут ханжами, мальчики — «тюфяками»

К подбору имени для будущего малыша молодые родители обычно подходят со всей ответственностью. Астрологи считают, что ориентироваться в этом деле стоит на определенные принципы. Например, некоторые имена строго запрещено давать детям, чтобы не испортить им судьбу, иначе мальчики превратятся в слабовольных «тюфяков», а девочки вырастут эгоистичными зазнайками и ханжами.

Так, точно не стоит называть ребенка в честь звезд или любимых родственников, ведь в таком случае на малыша перейдет судьба этого человека со всеми проблемами и потерями. Также не нужно ориентироваться на необычные имена, чтобы не осложнить отношения сына или дочери с судьбой и окружающим миром.

Выбирать варианты из святцев можно только в том случае, если ребенок появляется на свет строго в день почитания конкретного святого. В противном случае для поиска имени лучше учитывать множество деталей: от даты и места рождения до составленной натальной карты.

Кроме того, не стоит изменять уже существующие варианты, сокращая их до производных форм. Лучше использовать привычную Людмилу вместо Милы или Веронику вместо Ники. Сокращенные формы имени слабее действуют на судьбу своего обладателя.