Какие формы: Седокова показала точеную фигуру в обтягивающей одежде (фото)

Анна Седокова прославилась благодаря участию в группе «ВИА Гра». Артистка завоевала миллионы поклонников не только своим голосом, но и яркой внешностью, а после начала развивать сольную карьеру.

Поклонники знаменитости не скрывают, что они считают Седокову одной из самых привлекательных певиц России. В блогах они регулярно осыпают ее комплиментами и никогда не скупятся на похвалу.

Сама артистка старательно подогревает интерес публики. Она регулярно делится весьма откровенными снимками, а не так давно опубликовала кадр из тренажерного зала, в котором похвасталась фигурой. На фотографии знаменитость позирует в узких легинсах и топе с глубоким декольте, акцентируя внимание на своих формах, что вновь привело в восторг ее поклонников.