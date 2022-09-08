Какие фильмы советские зрители смотрели под Новый год: список впечатлит

Некоторые из этих лент сейчас уже и не помнят.

Новый год для современных зрителей ассоциируется с традиционными советскими лентами — «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию». Их постоянно транслируют на телеканалах накануне и после праздников. Но так было далеко не всегда: полвека назад зрители встречали Новый год под другие картины.

В 1967 году в предновогодний вечер по ТВ советским гражданам показали фильм «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика», а год спустя — «Три тополя на Плющихе». В 1969 году было принято решение специально снять предновогодний проект, которым стал фильм-концерт «Похищение» с Михаилом Пуговкиным, Олегом Анофриевым и Савелием Крамаровым в главных ролях.

1970 год тоже отметился премьерами, названия которых сейчас уже мало кто вспомнит: «Семья как семья» (Коробовы встречают Новый год) и «Бушует Маргарита». В последнем фильме главную роль доверили Наталье Варлей. Спустя год предновогодний телеэфир занял фильм «Карнавал», но это была не лента с Ириной Муравьевой, а цирковой проект с Олегом Поповым.

В два последующих года под Новый год выходили «Двенадцать стульев» Эльдара Рязанова, «Стоянка поезда две минуты» и «Эта веселая планета», сообщает Дзен-канал «Вагант ».