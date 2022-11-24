Какие 4 черты русских людей бесят итальянца: вы будете донельзя возмущены

Пять лет назад экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова вышла замуж за итальянца. Стефано Тиоццо трудился фотографом и часто бывал в России, но честно признавался жене, что не может привыкнуть к разнице менталитетов. Уроженцу теплой Италии тяжело приходилось в условиях сурового климата страны и недостатка солнечных дней. Но больше всего его выводили из себя русские люди.

По словам Сати, ее супруг даже выделил четыре черты, которые раздражали его в россиянах. Так, Стефано посчитал некоторых жителей России необязательными и непунктуальными. Более того, итальянцу оказалось сложно привыкнуть к пофигизму и хамству новых знакомых.

«В России есть этот момент», — поддержала мнение мужа Казанова в интервью для WDay.

А интернет-пользователи позицию Стефано уже раскритиковали. По их мнению, такие недостатки присущи многим народам в разных странах, так что называть их исконно русскими нельзя. И даже среди итальянцев-соотечественников Тиоццо можно встретить немало хамов или необязательных людей, уверены комментаторы в Сети.