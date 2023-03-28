Какая же прелесть: маленький Андрей Малахов в костюме Щелкунчика покорил россиян (фото)
Они считают, что ведущий не изменился.
У телеведущего Андрея Малахова есть традиция выкладывать фотографии из детского архива. Новая порция откровений привела поклонников в восторг.
Черно-белый кадр снят на новогоднем празднике в детском саду «Воробушек» в родных для Малахова Апатитах. Одетый в минималистичный костюм Щелкунчика, он кружится в танце с девочкой Таней, которая вместе с ним ходила на кружок «Умелые ручки».
Телезвезда иронично обыграла реакцию другого ребенка, попавшего в кадр. Он смотрит на пару с явным неодобрением.
«Мой соперник справа, похоже, уже продумывает план мести», — пошутил Малахов.
«На лицо не изменился», «Такой милый ребенок. А теперь самый любимый и классный ведущий», «Таня смотрит с восхищением на Андрюшу! Она уже сделала свой выбор!» — градус умиления в комментариях под публикацией зашкаливал. «Шикарная фотка. Незатейливые костюмы, но такие милые», «Андрей, вы гусар?!» — кто-то из фанатов предпочел сосредоточиться на костюме ведущего. «Какая прелесть, на Никулина в детстве похож», — написали другие.