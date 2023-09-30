«Какая же она мерзкая»: главная вредина «Ералаша» кардинально изменилась

«Ералаш» обеспечил своим маленьким актерам карьерный взлет. Однако не все из звезд киножурнала воспользовались этой возможностью и стали известными артистами. Хотя в детстве они поражали своей харизмой.

Например, зрители наверняка запомнили главную вредину «Ералаша» Полину Ртищеву. В одном из выпусков стройная брюнетка добивалась признания в любви от мальчика довольно жестокими методами, привязав его к парте. Этот образ чуть не помешал актрисе во взрослом возрасте. Когда она встретила супруга, мужчину не сразу узнал в Полине героиню из «Ералаша». А вот ту самую серию он помнил очень хорошо.

«Сидим дома, любимый меня подзывает и показывает выпуск с моим участием: „Вот кого я хотел придушить! Какая же она мерзкая“», — вспоминала Ртищева случай из жизни.

Впоследствии супруги только посмеялись над этим совпадением. В браке экс-звезда родила троих детей. Беременности оставили след на ее фигуре: она превратилась в полноватую женщину. Однако Ртищева смогла взять себя в руки и кардинально изменилась — она похудела на 16 кг и перекрасилась в блондинку. Сейчас актриса выступает продюсером и создает сериалы для подростков в соцсетях.