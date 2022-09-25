«Какая же гадость эта ваша заливная рыба!»: вот какие знаки зодиака худшие повара

Если раньше считалось, что самая полезная и вкусная еда может быть приготовлена только в домашних условиях, то сейчас люди питаются так, как им удобно - в кафе или ресторанах, заказывают еду в офис или домой, пользуются сервисами доставки ингредиентов для блюд и готовят их сами. Некоторые по старинке хозяйничают на кухне, но в их число точно не входят перечисленные ниже знаки зодиака - из них получаются самые худшие повара.

Близнецы

Представители воздушного знака любят вкусно покушать, а вот с готовкой у них дела никак не складываются. Причин тому сразу несколько. Во-первых, у Близнецов порой банально нет времени на то, чтобы повозиться у плиты - они найдут миллион куда более интересных для них занятий. Тратить время на готовку, когда можно посмотреть новый сезон сериала или сходить с друзьями в клуб? Выбор Близнецов очевиден.

Во-вторых, им лень мыть посуду и приводить кухню в порядок после своих кулинарных подвигов - а делать это приходится всегда, потому что во время приготовления пищи уроженцы знака то и дело отвлекаются и у них вечно что-нибудь убегает из кастрюли и подгорает.

Лев

Не царское это дело - у плиты стоять. Если предложить Льву приготовить еду самостоятельно, тот, как правило, сделает презрительную физиономию, мол, негоже королевской особе марать свои белые рученьки. Даже если каким-то чудом уроженец огненного знака снизойдет до того чтобы состряпать что-нибудь, он вряд ли доведет дело до конца. Дело в том, что Львы сразу хватаются за сложные рецепты, чтобы доказать себе и окружающим, что они могут, но их терпения надолго не хватает. Как только все пойдет не так, представитель огненного знака в сердцах бросит поварешку и нож и пойдет делать заказ готовой еды в интернете.

А потом еще долго будет напоминать домашним, “сколько нервов отнимает эта ваша готовка”.

Стрелец

Уроженцы самого активного знака зодиака не любят тратить время на приготовление пищи. Как правило, Стрельцы придерживаются правил здорового питания, многие из них практикуют вегетарианство, поэтому им проще заказывать себе еду в специализированных сервисах. Домашние редко поддерживают образ жизни и питания Стрельцов, а готовить для них отдельно, в том числе, страшно сказать, мясо, Стрельцы не собирается.