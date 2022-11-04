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Какая участь ждала бесплодных наложниц в гареме: такого ответа вы точно не ждали

4 ноября 2022 07:50
Какая участь ждала бесплодных наложниц в гареме: такого ответа вы точно не ждали

Избранницы султана неприменно должны были исполнить свой долг.

Главная цель наложниц в гареме султана — рождение наследников. Однако далеко не у всех женщин получалось забеременеть и подарить ребенка своему правителю. И в этих случаях рабынь ждало вполне определенное будущее.

Так, наложниц, у которых не получалось родить, могли насильно выдать замуж за одного из вельмож. Девушку никто не спрашивал, хочет ли она этого, поэтому она просто переходила от одного мужчине к другому.

Помимо этого, наложницу могли оставить в гареме. В таком случае она занималась хозяйственными делами: считала казну, следила за порядком и даже могла нянчиться с детьми. При этом другие наложницы с пренебрежением относились к таким девушкам, так как они не смогли исполнить свой главный долг и родить султану сына.

Несмотря на два основных пути, могли быть и исключения. Например, нередко девушки оставались жить в гареме, так как султану нравилось проводить с ними время. А однажды султан Мурад V женился на своей грузинской наложнице Элен Мевхибе, несмотря на ее бесплодие, и считал ее главной женщиной своей жизни.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2011-2014
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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