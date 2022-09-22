Какая участь постигла президента из «Ералаша»: из-за денег пошел на крайние меры

Для многих юных актеров съемки в выпусках киножурнала «Ералаш» стали успешным стартом для будущей карьеры. В это число попали и Владимир Сычев, и Юлия Волкова, и Федор Стуков, и Анна Цуканова. Но некоторые исполнители заметных ролей так и остались далеки от популярности.

Актера Александра Нижегородцева зрители могут помнить по забавному образу президента. Харизматичный мальчик даже пытался пародировать Бориса Ельцина. Он снялся в нескольких выпусках «Ералаша», но с дальнейшей работой дело не заладилось.

В 14 лет Александр стал сиротой. Бабушка едва справлялась с воспитанием подростка. После окончания школы он решил не получать высшее образование, а устроился водителем скорой помощи. Денег было немного, и Нижегородцева затянули долги — он взял несколько кредитов, которые не смог отдать. По совету знакомых мужчина изменил имя в паспорте и стал Сергеем, полагая, что так представители банков не смогут требовать от него выплаты займов. Но идея не оправдалась, а обратно менять имя бывший актер уже не стал.

Сейчас все свободное время Нижегородцев проводит за компьютером. Он стал заядлым геймером и играет в World of Tanks. 35-летний мужчина пытается зарабатывать на своем увлечении, поэтому проводит стримы с боев. Но больших сумм это не приносит.