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Киноафиша Статьи Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный

Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный

5 сентября 2023 14:30
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный

Поклонники знаменитости не могут оторвать от нее взгляд.

Светлана Светличная запомнилась зрителям по роли в «Бриллиантовой руке». Именно она исполнила роль соблазнительницы, решившись на весьма пикантную для советского кино сцену. И после этого артистка сразу же стала главным секс-символом, поддерживая этот образ долгие годы.

Однако современные артистки нередко решаются повторить карьерный путь Светличной. Например, 34-летняя Лукерья Ильяшенко нередко предстает перед зрителями обнаженной. Фанаты видели ее в «Сладкой жизни», «Очень женских историях» и, например, «Изменах», где она хвасталась своим телом.

Появляется артистка и на обложках мужских журналов. В прошлом году она стала героиней обложки MAXIM, собрав сотни восхищенных комментариев от поклонников со всей страны.

«Идеал», «Вы очень красивая», — фанаты обсуждают пикантные кадры артистки.

Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), кадр из сериала «Сладкая жизнь» (2014–2016)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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