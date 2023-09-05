Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный

Поклонники знаменитости не могут оторвать от нее взгляд.

Светлана Светличная запомнилась зрителям по роли в «Бриллиантовой руке». Именно она исполнила роль соблазнительницы, решившись на весьма пикантную для советского кино сцену. И после этого артистка сразу же стала главным секс-символом, поддерживая этот образ долгие годы.

Однако современные артистки нередко решаются повторить карьерный путь Светличной. Например, 34-летняя Лукерья Ильяшенко нередко предстает перед зрителями обнаженной. Фанаты видели ее в «Сладкой жизни», «Очень женских историях» и, например, «Изменах», где она хвасталась своим телом.

Появляется артистка и на обложках мужских журналов. В прошлом году она стала героиней обложки MAXIM, собрав сотни восхищенных комментариев от поклонников со всей страны.