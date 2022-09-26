Какая пикантная история стояла за песней «Вологда» группы «Песняры»: удивитесь

В 1976 году группа «Песняры» исполнила песню «Вологда» с незамысловатыми словами и довольно запоминающийся мелодией. Композиция стала хитом сразу на несколько десятилетий и даже перекочевала из СССР в Россию. Во многом такая популярность объяснялась тем, что песня быстро обросла пикантными слухами.

Жители Вологды без труда заметили, что единственный дом с резным палисадником у них в городе — это отделение кожно-венерологического диспансера. Так и родилась история о бедном юноше, который заразился какой-то болезнью после романа с легкомысленной девушкой. В народе сюжет обрастал все новыми откровенными подробностями, поэтому в строчки безобидной композиции начали вкладывать все больше и больше смысла.

При этом в реальности хит не имел ничего общего со слухами. Песню еще в 50-х годах исполняли в СССР, но известной она не стала. А после того, как композиция 20 лет пролежала на полке, ее решили отдать белорусским «Песнярам». В их аранжировке старый текст имел огромный успех.