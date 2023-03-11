Какая она, «сильная» американка? Разочарованию россиянок нет предела (фото)

За последние десятилетия в кино появилось множество интересных женских персонажей, которые отличаются от привычных традиционных образов. Американские зрительницы выделили двух героинь, заслуживающих особого внимания.

В первую очередь, они отметили прекрасную Мортишу из «Семейки Аддамс». Героиня, по словам американок, не отказывается от женственного стиля, при этом остается уникальной и независимой персоной. Ей не нужно иметь короткую стрижку, накачивать мускулы и брать в руки ружье, чтобы показать свою силу.

Другая киногероиня, восхитившая американских зрительниц, — это профессор Минерва Макгонагалл из «Гарри Поттера». По словам ее поклонниц, она такая «крутая бабуля», которая умеет все и обладает блестящим чувством юмора.

Российские интернет-пользовательницы немало удивились выбору американок. Они согласились с тем, что эти героини интересные, сильные и независимые личности, но их внешний вид оставляет желать лучшего. Ни мрачная Мортиша, ни морщинистая старушка Минерва не являются красотками и эталонами женственности.