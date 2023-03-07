Какая очаровательная: МакSим показала свою молодую маму (фото)
Подписчики восхитились звездной родительницей.
Певица МакSим вновь радует фанатов после продолжительного перерыва из-за проблем со здоровьем. В начале марта артистка выступила в Нижнем Новгороде.
Там, впрочем, многие жаловались на качество звука и объем проданных билетов: он сильно превышал возможности концертной площадки. Артистка отметила, что Нижний для нее — особенное место. Поклонники благодарили знаменитость, а кто-то даже писал, что весь концерт плакал от ностальгии.
Фото из личного блога МакSим показывают, что певица в отличной форме. На днях появились слухи о том, что она решилась на пластическую операцию. Потрясающий внешний вид артистки восхитил поклонников и на других кадрах — где она поздравляет маму с днем рождения. Подписчики сошлись во мнении, что родительница невероятно молодо выглядит, а звездная дочка — ее копия.
«Счастливая мама и элегантная дочь», «Красотки», «Красивая женская линия», — подписчики не скупились на комплименты.
«Какая у Вас самая потрясающая мама, спасибо большое Господу за то, что он послал ей такую прелестнейшую дочь, как Вы, и маме самое большое спасибо за то, что помогла Вам появится на этот свет», — писали комментаторы и просили МакSим беречь как маму, так и свое здоровье.