Какая очаровательная: МакSим показала свою молодую маму (фото)

Певица МакSим вновь радует фанатов после продолжительного перерыва из-за проблем со здоровьем. В начале марта артистка выступила в Нижнем Новгороде.

Там, впрочем, многие жаловались на качество звука и объем проданных билетов: он сильно превышал возможности концертной площадки. Артистка отметила, что Нижний для нее — особенное место. Поклонники благодарили знаменитость, а кто-то даже писал, что весь концерт плакал от ностальгии.

Фото из личного блога МакSим показывают, что певица в отличной форме. На днях появились слухи о том, что она решилась на пластическую операцию. Потрясающий внешний вид артистки восхитил поклонников и на других кадрах — где она поздравляет маму с днем рождения. Подписчики сошлись во мнении, что родительница невероятно молодо выглядит, а звездная дочка — ее копия.

«Счастливая мама и элегантная дочь», «Красотки», «Красивая женская линия», — подписчики не скупились на комплименты.