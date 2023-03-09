Какая несправедливость: что было с женщинами из гарема, которые рожали девочек

Многие аспекты жизни гарема в сериале «Великолепный век» показаны достоверно. Однако есть один сюжетный поворот, который шел вразрез с исторической действительностью.

В 11-м эпизоде, пока Сулейман был в походе, Хюррем родила девочку и места себе не могла найти от отчаяния, ведь ей нужен был сын. Первое время она даже видеть не может своего ребенка, который, сам того не зная, расстроил ее планы. Падишах же просто без ума от Михримах. Солнцеликая дочь еще больше сближает султана и Хюррем и помогает хитрой наложнице завладеть сердцем правителя.

На самом деле наложниц, которые рожали султану девочек, не сильно жаловали. Женщины получали подарки от повелителя, но они были не такими дорогими, как у тех, кто дарил падишаху сыновей. Им не давали титул «султан» и не удостаивали собственными отдельными покоями. Самое главное — такие наложницы лишались возможности стать любимой женщиной и супругой султана.